Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu cimnastik branşına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulu çalışmalarına devam eden Yunusemre Belediyespor'da cimnastik branşına olan ilgi günden güne artıyor. Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Spor Salonu'nda haftanın iki günü çalışan çocuklar, geleceğe temel cimnastik eğitimi ile en iyi şekilde hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Cimnastik Antrenörü Esran Öten, çalışmaların çok iyi ilerlediğini belirterek, yaz spor okulu ile ahlaklı ve spor kültürüne sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çocukların erken yaşta cimnastik eğitimi almasının önemine vurgu yapan Öten, "510 yaş grubunda yaz spor okulu cimnastik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız istekli ve mutlu. Antrenmanlara severek geliyorlar. Cimnastik, her yaştan insanın yapması gereken olimpik bir spordur, sporların temelidir. Bu yüzden çocuklarımızı erken yaşta cimnastik ile buluşturmak gerekiyor. Çocuklarımızın hareket yeteneğini geliştirmesi, atletik görünüme sahip olması, spor altyapılarının güçlenmesi açısından cimnastik çok faydalı bir spor. Tüm çocuklarımızı cimnastik yaz spor okulumuza bekliyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.