Manisa'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yarım saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 dönüm orman zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-07-18 21:03:26



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