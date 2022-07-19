Manisa BŞB potada Cruz'u aldı



MANİSA, (DHA) Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu Tofaş'tan ayrılan Meksikalı şutör guard Pako Cruz'la güçlendirdi. 33 yaşında, 1.91 boyundaki basketbolcu ülkemizde daha önce afyon Belediyespor'da da oynadı. Cruz geçen sezon Tofaş'ta ligde 13.1 sayı, 2.8 ribaund, 4.1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 13.1 sayı, 2.5 ribaund, 3.5 asist ortalaması tutturdu. Manisa BŞB ile oyuncu arasındaki sözleşmeye göre Meksika Milli Takımı'ndaki Cruz, Amerika Şampiyonası finallerinde oynamayacak.

Diante Watkins, Mustafa Baki Görür, Berkay Sinirlioğlu gibi isimleri kadroda tutan Manisa BŞB dış transferde daha önce ABD'li guard John Roberson, OGM Ormanspor'dan pivot Yiğit Baran Sarıkaya, forvet Ogün Sevinç, Büyükçekmece'den uzun forvet Evan Bruinsma ve Beşiktaş'tan şutör guard Ata Kahraman'ı almıştı. Manisa'nın yeni transferlerinden Roberson, devşirme statüsünde oynadığı Bosna Hersek Milli Takımı'yla 1-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek EuroBasket 2022´de mücadele edecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-07-19 10:22:06



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