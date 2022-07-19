Manisa'da orman yangını çıktı



Doğan ÇİZMECİ/GÖRDES (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi´ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bölgeye yakın ev ve hayvan damlarının jandarma tarafından tedbir amacıyla boşaltılması istendi.

Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı ve 15 arazözle havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Gördes Doğan ÇİZMECİ

2022-07-19 15:10:03



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