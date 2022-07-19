Manisa´da orman yangını (4)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'da bugün 14.00 sıralarında başlayan orman yangını saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin sonlandırıldığı yangında kara ekiplerinin yangının etrafını çevirdiği belirtildi. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-07-19 23:40:16



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