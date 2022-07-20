Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi 20 bin kursiyer sınırını aştı

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısında 20 bin kursiyere eğitim verdiklerini açıkladı.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün 20222023 Eğitim Öğretim yılı ilçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sunum yapan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas İlyas Kayaokay, geçen yıl hedefledikleri en az 15 bin kursiyer hedefini geçtiklerini vurguladı. Kayaokay, "Açtığımız toplamda bin 539 kursa 20 bin 123 kursiyer katıldı. Şehzadeler Kaymakamlığından sonra en fazla desteği Şehzadeler Belediyesi’nden almaktayız. Ortak kurslarımız var. Şehzadeler Belediyesi, başta Kurşunluhan olmak üzere birçok binada kurs açılması için Halk Eğitim Merkezi’ne yer tahsis etti" dedi.

15 bin kursiyer hedefini aşarak 20 bin kursiyere eğitim vermenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, “Hedefimiz 15 bin kursiyeri eğitmekti, çok şükür bugün 20 bin sınırı aşmış bulunmaktayız. Teşekkür ediyorum. Sizlerin ve kurumların işbirliği ile oldu. Sizlerle işbirliği halindeyiz. Bu başarı tamamen sizlerin destek ve katkılarıyla gerçekleşti. Türkiye’de belki ilk sıralara gelebiliriz. Nüfusumuza oranla 20 bin kursiyere eğitimle psikolojik sınırı aştık. İnşallah bunu daha ileriye taşıyacağız. Hepimizin amacı eğitime hizmettir” diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı kurslarla önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “Yöresel halk oyunları ekiplerinin kıyafetlerini temin etmekte yaşadığı sıkıntıyı azaltmak adına yöresel folklorik kıyafetlerin dikimine ağırlık verilmeli. Hem diken kişilere katkı sağlamış, hem de değişik yörelerin kıyafetlerinin temini konusuna çare olunmuş olacağını düşünüyorum” dedi.

Ortak birçok projeyi Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak toplam 2 bin 575 tane kurs açmışız, bunlardan bin 703 tanesi Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz kurslardan oluşmaktadır. Belediye olarak insanların kendilerini geliştirmelerini yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de söz alarak taleplerini dile getirdi.

Toplantıya Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.