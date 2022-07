Alaşehir Belediyesi çocuklar için yaz kursları açtı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye tarafından açılan ve 1200 çocuğun yararlanabileceği kurslar eylül ayına kadar sürecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaşta herkese eğitim sloganı ile yola çıkan Alaşehir Belediyesi yıl boyunca sürdürdüğü koro, tiyatro, bando, güzel sanatlar, dans gibi bir çok kursun yanında okulların kapanmasıyla birlikte bin 200 çocuğun yararlanabileceği kurslar açtı.

Dans, Gitar, Ritim, Satranç, Basketbol, Voleybol, Futbol, Cimnastik, Resim ve Yüzme alanlarında açılan kursa katılan çocuklar haftanın belirli günlerinde kurslara katılarak eğitimlerini alıyorlar. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ilçemizde her yaşta ve her zaman eğitim sloganıyla isteyen her çocuğumuz ve yetişkinlerimize uygun kurslar açtık. Yıl boyu devam eden kurslarımızın yanı sıra okulların kapanmasıyla birlikte tatile giren çocuklarımızın da eğitimlerden yararlanabilmeleri için değişik alanlarda kurslar açtık. Bu kurslardan bin 200 çocuğumuz yararlanabilecek. Amacımız özel yetenekleri olup da ortaya çıkaramayan çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını, bilgili kültürlü ve sanatsal becerilere sahip bir toplum yetiştirmek. Günümüzde çocuklarımız telefon, bilgisayar, atari gibi sanal elektronik ortamlara bağımlı hale geldi. Çocuklarımızı bu sanal ortamdan uzaklaşarak, düşünsel, fiziksel ve ruhen rahatlayabilecekleri bir ortam oluşturmak. Kurslarımız ücretsiz olup, her vatandaşımız yararlanabilir." dedi.

Kursa katılan çocuklar Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdi.

