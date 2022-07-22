Manisa’da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişi üzerinden uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Alaşehir ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada; 6 adet sentetik ecza hapı, 3,96 gram esrar maddesi, 1,05 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

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