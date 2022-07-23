Levent Eriş, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Levent Eriş, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi

İHA

Levent Eriş, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi

Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’nın Teknik Direktörü Levent Eriş, Afyonkarahisar kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Eriş, “Herkesin izlemekten keyif alacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. İnatçı, savaşçı, saha içinde kaybetmeyi sevmeyen bir takım olacağız” dedi.
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübümüz, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampını tamamladı. Teknik Direktörümüz Levent Eriş, Afyonkarahisar kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Levent Eriş, Manisa’da başlayan ve Afyonkarahisar’da devam eden verimli bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

“Çok yoğun ama verimli bir kamp dönemi geçirdik”
Yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarını kaydeden Eriş, “Genç oyuncuları görmek, onları değerlendirmek adına çalışmalarımız çok önce başlamıştı. 16 Haziran’dan itibaren de takım halinde Manisa’da bir kamp süreci yaşadık. 27 Haziran’da da 2. etap diye düşündüğümüz Afyonkarahisar kampımız başlamıştı. Afyonkarahisar kampımız daha çok fiziksel çalışmaların yer aldığı bir süreç oldu. Daha sonra 3. etap olarak değerlendirdiğimiz bölümde de takımımızı lige hazırlama adına çalışmalar yaptık. Çok yoğun ama verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hem genç oyuncularımız hem de geçen sezon takıma dahil olan ama sezon başı kampı yaşamayan oyuncularımızın iyi bir kamp geçirmelerini sağladık. Bu açıdan son derece olumlu bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

“Nokta transferler yapmak istiyoruz”
Transfer konusuna da değinen ve sabırlı bir şekilde yol aldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Gönderilen yabancı oyuncu sayımızın fazla oluşu, yerli oyunculardan da yollarımızı ayırmak istediğimiz isimler olması ve yeni bir yapılanmaya girmiş olmamız nedeniyle transferi sabırlı bir şekilde yürütüyoruz. Burak Altıparmak ve Mert Kuyucu takviyeleriyle transfere başladık. Biz her istediğimiz oyuncuyu alabilecek güçte bir takımız ama nokta transferler yapmak istiyoruz. Transfer konusunda yoğun bir çalışma sürüyor. Bunun sonucunda takımımıza fayda sağlayacak en iyi transferleri yapacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Kaybetmeyi sevmeyen bir takım olacağız”
Yeni sezonda futbolseverlere güzel bir takım izlettirmek istediklerini de vurgulayan Eriş, “Teknik adamlık kariyerimde çok şükür Manisa’da hiç başarısız bir sezon geçirmedim. Hep başarı ve şampiyonluklar elde ettik. Bugün de Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Herkesin izlemekten keyif alacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Sonucun nereye varacağını bilemiyoruz ama takım bütünlüğünü ortaya koyarak futbolseverlerin keyifle izleyeceği bir futbol izlettirmeyi hedefliyoruz. Asla pes etmeyen, müsabakanın son saniyesine kadar sahada mücadele eden bir takım seyrettireceğimizden hiç kuşkum yok. İnatçı, savaşçı, saha içinde kaybetmeyi sevmeyen bir takım olacağız. Bu sezon Spor Toto 1. Lig’de güzel bir sezon yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Manisalı futbolseverlerin bize destek olacağından şüphem yok”
Son olarak Manisalı futbolseverlere seslenen Levent Eriş, “Manisa Futbol Kulübü, Manisa’da herkesin ilgiyle takip ettiği bir kulüp haline geldi. Manisa şehri futbolu çok seven bir şehir. İyi bir takım oluşturduğumuzda ve sahada iyi mücadele ettiğimizde Manisalı futbolseverlerin bize destek olacağından şüphem yok. Sadece bize inansınlar ve bize destek olsunlar. Hep beraber mutlu bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Taraftar ne kadar yoğunlaşırsa işimiz o kadar kolaylaşır. Manisa Futbol Kulübü’nü benimseyen, Manisa Futbol Kulübü için tribüne gelecek olan taraftarların her geçen gün daha da artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır, 21 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır, ...
Turgutluspor eski başkanlarına plaket verecek
YEREL HABERLER Turgutluspor eski başkanlarına plaket verecek
Akhisarspor sahaya indi
YEREL HABERLER Akhisarspor sahaya indi
Manisa FK'da Eriş çok umutlu
YEREL HABERLER Manisa FK'da Eriş çok umutlu
Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 22 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 22 ...
Kula Devlet Hastanesi'ne atanan çocuk ve bebek sağlığı doktoru göreve başladı
YEREL HABERLER Kula Devlet Hastanesi'ne atanan çocuk ve bebek ...
Başkan Akın’dan çalışmalara sıkı takip
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan çalışmalara sıkı takip
Trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü; karı- koca kazadan yara almadı
YEREL HABERLER Trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü; karı- koca ...
Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular
YEREL HABERLER Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular
Üreticiler yüzde 50 hibe destekli tarım makine ve ekipmanlarını aldı
YEREL HABERLER Üreticiler yüzde 50 hibe destekli tarım makine ve ...
Manisa’da ev yangını
YEREL HABERLER Manisa’da ev yangını
Yol kenarındaki ot yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yol kenarındaki ot yangını kontrol altına alındı
Alaşehir'de erkence üzüm ihracatı başladı, ilk TIR'lar yola çıktı
YEREL HABERLER Alaşehir'de erkence üzüm ihracatı başladı, ilk ...
Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor
850 gramlık Birsen Asel bebek, 100 günde yaşama tutundu
YEREL HABERLER 850 gramlık Birsen Asel bebek, 100 günde yaşama ...
Araçlarında uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandılar
YEREL HABERLER Araçlarında uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandılar
Süt kamyoneti ile tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Süt kamyoneti ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Salihli Adalaspor’da 1. Amatör Küme sevinci
YEREL HABERLER Salihli Adalaspor’da 1. Amatör Küme sevinci
Otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3'ü ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3'ü ağır ...
Hasat edilen üzümlerde ilk ihraç tırları yola çıktı
YEREL HABERLER Hasat edilen üzümlerde ilk ihraç tırları yola çıktı
Manisa İtfaiyesi orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesi orman yangınlarına karşı ...
Kaçak yapılaşmayla mücadele genişliyor
YEREL HABERLER Kaçak yapılaşmayla mücadele genişliyor
Müze sohbetlerinde Hz. Mevlana ve Mesnevi konuşuldu
YEREL HABERLER Müze sohbetlerinde Hz. Mevlana ve Mesnevi konuşuldu
Manisa’da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.