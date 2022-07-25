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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında (2)

DHA

Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında (2)


'KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIMIZI KURTARDIK, EVİMİZ YANDI'
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otlukta çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 6'sı metruk, 7 ev ve 1 metruk okul zarar gördü.
Çaltılıçukur Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evi yanan Günay Akın, "Dün 17.30 sıralarında yanan çam ormanından alevler evime sıçradı. Kardeşimle birlikte besleğimiz küçükbaş hayvanlarımızı kurtardık ancak evimiz yandı. Korktuk. Jandarmalar gelip evi boşaltmamız konusunda uyardı. Hayvanlarımızı aldık, başka bir çaremiz yoktu. Evimle birlikte bütün ev eşyalarım yandı" diye konuştu.
'ATEŞ ÇOK SERİ ŞEKİLDE KÖYE GELDİ'
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evi yanmaktan son anda kurtulan Firdevs Ekiz, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Ekiz, "Çok kötü bir durum yaşadık. Allah düşmanımın başına vermesin. Ateş çok seri bir şekilde köye geldi. Nereye gideceğimi şaşırdım. Damda hayvanlarım vardı. Eşim evde yoktu. Komşuların yardımıyla inekleri kurtardım. Komşunun oğlu arabasıyla gelerek 'Bin abla canını kurtar' dedi. Ateş yanımıza ulaştığında, 'Bittik gari biz' dedik. Çocuklarım aradığında 'Yandık oğlum' dedim, köy elden gitti" diye konuştu.
KURTARDIĞI YILANI DOĞAYA SALDI
Mahalle sakinlerinden Hakkı Öztürk (46) de ormanda yangından etkilenmiş olarak bulduğu yılanı kurtardı. Kuyruğundan tuttuğu yılanı güvenli bölgeye getiren Öztürk, doğaya saldı.
İTFAİYE EKİPLERİ 3 MAHALLEDE TEYAKKUZDA
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, soğutma çalışmalarının sürdüğü Hasköy, Çaltılıçukur ve Seğirdim mahalelerinde ekiplerin hazırda bekletildiğini belirtti. İnal, "3 mahallemizde ekiplerimiz duruyor. Sabah 07.00 itibariyle orman ekiplerimiz yangının söndürdüğünü bildirdi. Şu an bölgede soğutma çalışmalarımız sürüyor. İtfaiye ekipleri olarak yangın bölgesinde sıçrama olabilme ihtimaline karşı evlerin olduğu bölgeyi tekrar gözden geçiriyoruz. Yangının Hasköy Mahallesi'ndeki derede yatağından başlamış. Çıkış nedeni olarak  piknikçiler ya da atılan bir sigara izmaritinden olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Öte yandan jandarma tarafından yangına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, yangından zarar gören alanın ölçüm çalışmaları ise sürüyor.
Ersan ERDOĞAN Serkan ÖZDEMİR  / MANİSA, (DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN Serkan ÖZDEMİR
2022-07-25 12:11:00

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