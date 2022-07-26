Üzüm bağında yetiştirilen 446 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir üzüm bağında kenevir yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları aramada boyları 50200 santimetre arasında değişen 53 kök kenevir bitkisi, dikime hazır halde çimlendirilmiş, fidan kesesi içerisinde boyları 220 santimetre arasında değişen 393 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 446 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde dün akşam saat 19.00 sıralarında O.S. (46) isimli şahsın kendine ait üzüm bağında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri üzüm bağında yaptıkları aramada, boyları 50 santimetre ile 2 metre arasında değişen 53 kök kenevir bitkisi, dikime hazır halde çimlendirilmiş, fidan kesesi içerisinde boyları 2 santimetre ile 20 santimetre arasında değişen 393 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 446 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli O.S. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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