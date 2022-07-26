Yunusemre ile okuma yazma öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi Mareşal Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda, hanımlar okuma yazma öğreniyor. Açılan kurslarla bugüne kadar 350 kursiyer okuma yazma öğrenme imkânı buldu.

Yunusemre Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Merkezi ile birlikte çeşitli nedenlerle okula gidemeyen hanımlar için okuma yazma kursları düzenliyor. Mareşal Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda bugüne kadar 350 kursiyer okuma yazma öğrenerek hayatını kolaylaştırdı. Kursa ilişkin bilgi veren Öğretmen Huriye Eroğlu, okumayı öğrenen kursiyerlerin kendine olan özgüvenlerinin arttığına vurgu yaptı. Eroğlu yaptığı açıklamada, “Hafta içi 5 gün sabah ve öğlen olmak üzere iki grup şeklinde eğitim veriyorum. 1 yıldır buradayım. Bu sürede 100 öğrencimiz okuma yazma öğrenerek mezun oldu. Bizler kursiyerlerimize her anlamda yardımcı oluyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin hayata karşı bakış açıları, özgüvenleri değişti, gelişti. Bizlere bu imkânı veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederim.” dedi.

Kursa okuma yazmayı çok az bildiği için kayıt yaptırdığını söyleyen kursiyerlerden Huriye Çağlayan, “Buraya geldiğimde okuma yazmayı az biliyordum ama şu anda her şeyi okuyabiliyorum. Öğretmenim sayesinde okuma yazma öğrendim çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Raife Çevik ise duygularını şu sözlerle aktardı: “51 yaşındayım. Bu yaşıma kadar okuma yazma bilmiyordum ama öğretmenimiz sayesinde okuma yazma öğrendim. Çok teşekkür ederim.”

Kursiyerler yapılan hizmetlerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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