Soma'nın cadde ve sokakları ışıl ışıl oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde bazı sokak ve caddelerin karanlık kalması sonucunda aydınlatma ihtiyacı belediye tarafından yapılan çalışmayla kısa süre içerisinde giderildi.

Soma Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda sokak ve caddelerde 212 adet yeni aydınlatma direği dikildi. Çalışma yapılan cadde ve sokaklar şu şekilde sıralandı: "Kaymakam Hamdi Onat 3 metrelik 17 adet, İdman Sokak 3 metrelik 9 adet, Stadyum Sokak 3 metrelik 9 adet, Zaman Sokak 3 metrelik 2 adet, Yunus Emre Sokak 3 metrelik 42 adet, Başaran Sokak 3 metrelik 11 adet, Özdemirler Caddesi 4,5 metrelik 18 adet, Mümtaz Baş Caddesi 7 metrelik 53 adet ve Öğretmen Fikri Şengün Sokak’ta 4,5 metrelik 10 adet direk dikimi gerçekleştirildi."

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise, "Hemşehrilerimizin talepleri ve belediyemizin imkanları doğrultusunda sokak ve caddelerimizin altyapı, üstyapı ve aydınlatmalarını yenileyerek prestijli hale getiriyoruz. Somalı hemşehrilerimize layık olan daha konforlu ve yaşanabilir bir şehir inşa etmeye gayret ediyoruz." dedi.

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