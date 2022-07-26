Manisa'da çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saate kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Yuntdağı, kırsal Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 1 hektar ormanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-07-26 20:16:48
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