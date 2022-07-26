Terör örgütü propagandasından aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı (2)

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SERBEST BIRAKILDI

Manisa'da jandarma kontrolünde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik sorgusunda terör örgütü PKK propagandası suçundan arandığı belirlenip, gözaltına alınan H.İ.A. (17) sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. (DHA)Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-07-26 20:17:07



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