Manisa Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerini amatöre açacak

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur’u konuk etti. Ziyarette 20222023 futbol sezonu öncesinde yapılacak çalışmalar ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor tesislerinin amatör takımlara kullandırılması noktasındaki planlamalar görüşüldü.

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, yönetim kurulu üyesi Bülent Kanik ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü’yü ziyaret etti. Timur, 20212022 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’ni şampiyonlukla taçlandırıp Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor’u ve Başkan Güzgülü’nü tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi. Ziyarette 20222023 futbol sezonu öncesinde amatör takımların hazırlıkları da konuşuldu. Amatör takımların sezon öncesi antrenmanlarını yapacağı sahalar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken; Başkan Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor tesislerinin planlamalar doğrultusunda amatör takımların hizmetinde olacağını ifade etti.

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