Büyükşehir'den Kulalı çiftçilere küçükbaş hayvan yıkama makinesi desteği

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticiye büyük destekler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin önemli bir sorununa daha el attı. Projeyle, hayvanlarda hastalıkların artmasını önleyerek üreticinin daha fazla kazanmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kulalı üreticilerin hizmetine sunulmak için küçükbaş hayvan yıkama makinesi desteği verildi.

Kırsal kalkınma destekleriyle üreticilerin yüzünü güldüren projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'ya kazandırdığı hizmetle yine takdirleri topladı. Kula Kaymakamlığı, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kula Ziraat Odası'nın hazırlayıp sunduğu projeyi değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaklaşık 3 ton su kapasiteli küçükbaş hayvan yıkama makinesini Kula'ya kazandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kula Şantiyesinde düzenlenen programla üreticilerin hizmetine sunulan hayvan yıkama makinesiyle hayvanlarda hastalıkların artması önlenerek, dış parazitlere karşı etkin bir mücadele sağlanacak. Projeyle girdi maliyetleri düşecek, vatandaşlara sağlıklı et ve süt arzı sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti, Kula Ziraat Odası'na devredilerek, çiftçilerin kullanımını Kula Ziraat Odası tarafından sağlanacak.

Üreticilerin hizmetine tamamen ücretsiz bir şekilde imkan sağladıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Bu makinenin demirbaş kaydını biz yapamadığımız için koordinatörlüğümüzün bünyesinde kalacak. Ancak İlçe Müdürlüğümüz ve Ziraat Odamızla beraber koordineli kullanımı sağlanacak. Ziraat Odası başkanımız kendi traktör ve personelini takip için görevlendirecek. Daha kaliteli ve uzun ömürlü kullanım için takibini mutlaka yapacağız. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu makinenin kullanımı için herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Ama bu süreçte ufak tefek arızalar ve bakım onarım giderleri gibi, ya da Ziraat Odası kendi traktörü ile götürecek gibi az bir ücret çıkabilir. Bunu da beraber bir protokole bağlayıp cüzi bir rakamda, paydaşlarımıza da ağır gelmeyecek bir rakamda karar kılabiliriz. Bizim asıl istediğimiz, vatandaşlarımızın kamu kaynaklarıyla alınan bu makine ekipmanını kullanırken kendi makinesiymiş gibi özenli kullanıp aldığı gibi sağlam bir şekilde getirip bir sonraki vatandaşın kullanımına sunacak şekilde hazır halde tutmasıdır. Kula'mıza ve Kulalı çiftçilerimize hayırlı olsun inşallah" şeklinde konuştu.



"Çiftçimizin ayağına kadar gidilecek"

Büyükşehire sundukları projenin kabul olması ve Büyükşehir'in Kula'daki tarım ve hayvancılığa sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür eden Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, "İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız ile ortak bir proje sunmuştuk. Manisa Büyükşehir Belediyemiz de bu projemizi yerine getirdi sağ olsun. Sadece bu koyun yıkama değil, aynı zamanda lavanta bahçemizin çitini de üstlendiler. Tarıma ve hayvancılığa büyük hizmetleri var. Burada Büyükşehir'e tekrar teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Artık Kulalı çiftçilerimiz, kıyıya köşeye gidip ya da göl kenarlarında hayvanlarını yıkamak zorunda kalmayacak. Bundan sonra talebi olan her çiftçimizin ayağına kadar gidip hizmeti ayağında sunacağız. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.



"Üretimin önemi ortaya çıktı"

Kula'da 150 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu ve bu hizmetle ilçede üretim ve arzın artacağına inandığını dile getiren Kaymakam Kemal Duru ise, "Dünyamızda üretimin insanlık için her zamankinden daha da öne çıktığı günler yaşıyoruz. Özellikle pandemi süreci üzerine üretimde dünya üzerinde arzlarında sıkıntılar yaşanmıştı. Bu itibarla üretimin önemi her zamankinden daha ön plana çıktı. Çiftçilerimiz, özellikle üretimin ana kesiminin desteklenmesi bu vesile ile çok önem arz ediyor. Büyükşehir Belediye'miz de gerek gübre dağıtımı olsun, gerek sepet dağıtımı gibi örneklerle tarıma olan desteğini göstermiş oldu. Küçükbaş Hayvan Yıkama Makinesi tesliminin Kula'dan başlaması Kula'mızın küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında, niteliğinde ve niceliğinde Manisa birincisi olmasının önemli faktörü olduğunu düşünüyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, ilçe Kaymakamı olarak ilgili tüm paydaşların gönül birliği ve koordine halinde çalışması, aynı ufka bakması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kula'ya bu makineyi karşılıksız hibe eden Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Bu makineyi de etkin bir şekilde kullandıracak olan Ziraat Odası'na da şimdiden teşekkür ediyorum. Kula'nın 150 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığımız var. Bu zamana kadar etkili çalışmalarıyla halkın gönlünü kazanmış Ziraat Oda'mızın da bunu etkin bir şekilde kullanacağımdan şüphem yok. Ben muhtarlarımıza, çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah üretimin artmasında da vesile olsun" şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin küçükbaş hayvan yıkama makinesi teslim programına, Kaymakam Kemal Duru, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ Kula Şefi Tuba Ural, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

