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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden MASKİ'ye ziyaret

İHA

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden MASKİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve yönetimini makamında kabul etti. Ziyarette, halk sağlığının temini ve korunmasına ilişkin konular ile yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve yönetimini makamında ağırladı. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer’in de hazır bulunduğu ziyarette halk sağlığının temini ve korunmasına ilişkin konular ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, “Kurumumuz, halk sağlığını yakından ilgilendiren hizmetlerde bulunan MASKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu, kanalizasyon ve çevre koruma birimleri başta olmak üzere tüm çalışmalarını düzenli olarak takip ediyor. Yapılan denetimlerde de herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmıyoruz. İdarenin bu yöndeki hassas ve özverili çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “İdare olarak il genelinde hizmetlerimizi ulaştırırken öncelikli olarak amacımız, vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Tüm çalışmalarımızı vatandaşlarımızın sağlık açısından sorun yaşamaması adına titizlikle yürütüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarımızın denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve bu konuya büyük hassasiyet gösteriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün büyük önem verdiği halk sağlığının en başta gözetilmesi talimatı ile şehrimize daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak adına tüm ekiplerimiz ile görevimizin başındayız” dedi.

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