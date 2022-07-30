Akgedik Kavşağı'nda kurakçıl peyzaj

Manisa İl genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, peyzaj uygulamalarında susuz ve minimum su tüketen bitkileri tercih ederek kurakçıl peyzaj çalışmalarına da devam ediyor. Akgedik Kavşağı'nda gerçekleştirilen kurakçıl peyzaj ve aydınlatma çalışması da vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Su kaynaklarını korumak amacıyla tüm birimleriyle çalışmalarını titizlikle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarında da suyun verimli kullanılması ve su kaynaklarının korunması ilkelerini göz önünde bulunduruyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda susuz peyzaj ve su kaynaklarını minimum değerde tüketen peyzaj çalışmaları yapılıyor. Bu doğrultuda Akgedik Kavşağı da gerçekleştirilen peyzaj çalışmasıyla yepyeni bir görünüm kazandı. Türk Bayrağı'nın simgesi ayyıldız motiflerinin de yer aldığı peyzaj uygulaması vatandaşların da büyük beğenisini topladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde peyzaj uygulamalarımızda suyun verimli kullanılması ve su kaynaklarını koruma gibi ilkeleri göz önünde bulunduruyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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