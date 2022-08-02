Şehzadeler Belediyesi ovada asfalt sezonunu açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi ovada asfalt sezonunu açtı

İHA

Şehzadeler Belediyesi ovada asfalt sezonunu açtı

Manisa ovasında üreticilerin rahat ulaşımı için geçtiğimiz yıl 105 kilometre soğuk asfalt çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunu Halıtlı Mahallesi'nden başlattı.
Manisa ovasında üreticiler için verilen hizmetin çıtasını geçtiğimiz yıl yükselten Şehzadeler Belediyesi bu yıl da ana arter ova yollarında 100 kilometre asfalt hedefiyle çalışmalarını başlattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Bilal Demir, Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş ve mahalle sakinleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların kazasız belasız tamamlanması için adak hayvanı kesilip dualar edilmesinin ardından Başkan Çelik, asfalt ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çelik, "Tarım, insanlığın ilk çağlarından itibaren önemli bir faaliyet olmuş ve önemi de günümüzde artan dünya nüfusuna paralel olarak giderek artmaktadır. Bu bilinçle 320 bin dönüm tarım arazisine sahip Şehzadeler ilçesinin belediyesi olarak kurulduğumuz yıldan itibaren tarıma duyarsız kalmadık. Tarımsal faaliyetleri önemsedik, üreticilerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. "Görev alanımızın dışında kalıyor biz bunu yapamayız" demeden ilçemizde çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları için toplamda 4565 kilometre malzemeli, malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. İkinci dönemimizde bu hizmetimizin kalitesini artırmanın sözünü vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü de geçtiğimiz yıldan itibaren tutmaya başladık. Her yıl 100 kilometre ova yollarının ana arterlerinde soğuk asfalt yapacağız demiştik. Geçtiğimiz yıl Karaoğlanlı Mahallemizden başlayarak 105 kilometre ova yolunu soğuk asfalt yaptık. Bu yıl da çalışmamıza Halıtlı Mahallemizden başlıyoruz. Program dahilinde ilçemizin tamamında bölüm bölüm çalışmamız devam edecek. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz için hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bu yolları kullanmayı, bin bir emekle yetiştirilen ürünlerimizin bu yollardan geçerek daha kolay pazara ulaşmasını nasip etsin. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Muhtar Akbaş teşekkür etti
Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş ise çalışmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Ömer Başkanımıza ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. Ova yollarımız ulaşım noktasında zorluklar içerisindeydi. Kamyonlar için sıkıntı oluyordu. Başkanımız sayesinde ova yollarımız asfalt olacak. Bu sıkıntı ortadan kalkacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanıltıcı belgeli başarı hikayesi
YEREL HABERLER Yanıltıcı belgeli başarı hikayesi
Sadun Hoşbay: “İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz”
YEREL HABERLER Sadun Hoşbay: “İyi ve yoğun bir kamp dönemi ...
Manisa Futbol Kulübü Fırat'la imzaladı
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü Fırat'la imzaladı
Turgutluspor'da Emirhan tamam
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Emirhan tamam
Arabacıbozköy’e 20 tonluk taral doldurma tesisi
YEREL HABERLER Arabacıbozköy’e 20 tonluk taral doldurma tesisi
Yunusemre Belediyespor yeni sezonu açtı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor yeni sezonu açtı
Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar
YEREL HABERLER Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar
Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı
YEREL HABERLER Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı
Muaythai sporcuları meydan okudu Muaythai Spor Toto Süper Ligi 2. Ayağı müsabakaları öncesinde sporcular “Meydan Okuma” seranomisi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Muaythai sporcuları meydan okudu Muaythai Spor Toto ...
Serel yönetiminden işçi eylemlerine ilişkin açıklama Elginkan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen: “İki sendikanın çarpışmasından dolayı biz yara aldık” Matel Hammadde Genel Müdürü Ercüment Arıcı: "Bizim işimiz siyaset değil, bizim işimiz üretmek, yatırım yapmak, istihdam oluşturmak"
YEREL HABERLER Serel yönetiminden işçi eylemlerine ilişkin ...
Nikahlarını kıydırıp, kan bağışında bulundular Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bundan sonra nikah başvurusunda bulunan çiftlerden kan bağışında bulunmaları istenecek
YEREL HABERLER Nikahlarını kıydırıp, kan bağışında ...
Salihli’de Kurtuluş Mahalle muhtarı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Salihli’de Kurtuluş Mahalle muhtarı hayatını kaybetti
17 yaşındaki Fırat Sarı Manisa FK'da
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Fırat Sarı Manisa FK'da
TURBEM’de yeni dönem için kayıtlar devam ediyor
YEREL HABERLER TURBEM’de yeni dönem için kayıtlar devam ediyor
Büyükşehirden Şeritli’ye 2 HİS göleti birden
YEREL HABERLER Büyükşehirden Şeritli’ye 2 HİS göleti birden
Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Yıldız Manisa’da
YEREL HABERLER Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Yıldız Manisa’da
Salihli Adalaspor’da Raşit Tok dönemi
YEREL HABERLER Salihli Adalaspor’da Raşit Tok dönemi
En yüksek zammı alan işçilerden başkan Çelik'e davul zurnalı teşekkür Manisa'daki belediyeler içinde enflasyonun çok çok üzerinde zam alan Şehzadeler Belediyesi işçileri, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e belediye önünde sürpriz yaparak davul zurna eşliğinde teşekkür etti
YEREL HABERLER En yüksek zammı alan işçilerden başkan Çelik'e davul ...
Kaçak yapılaşma ile mücadele için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kaçak yapılaşma ile mücadele için çalışmalar sürüyor
Salihli Kocaçeşmespor’da hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER Salihli Kocaçeşmespor’da hedef şampiyonluk
ABD ve Avrupa'nın kuru domatesi, Manisa'dan
YEREL HABERLER ABD ve Avrupa'nın kuru domatesi, Manisa'dan
Gökbel çiftçisinin sulu tarım alanları artıyor
YEREL HABERLER Gökbel çiftçisinin sulu tarım alanları artıyor
Judoda Yunusemre Belediyesi fırtınası
YEREL HABERLER Judoda Yunusemre Belediyesi fırtınası
Çamur altına kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Çamur altına kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.