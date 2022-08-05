Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Subaşı Mahallesi Girgin Sokak´ta bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası atölyede hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-08-05 23:55:00



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