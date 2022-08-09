Manisa FK'da Tormin gitti

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında evinde cumartesi günü Boluspor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde bir ayrılık daha ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar Fransız orta saha oyuncusu Guevin Tormin'le yolları ayırdı. Yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Guevin Tormin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Tormin'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Geçen sezon başında Manisa FK'ya gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 lig maçında forma giyip 2 gol attı. Tormin, sezonun ikinci yarısında Portekiz 2'nci Lig ekibi Mafra'ya kiralandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-08-09 12:06:59
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