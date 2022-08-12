FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski imam, yol kontrolünde yakalandı

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'da, FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski cami imamı A.K. (35), jandarmanın yol denetiminde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında yol denetimi yaptı. Denetimde yapılan kimlik sorgulamasında eski cami imamı A.K.'nin FETÖ/PYD'ye üye olmak suçundan Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan A.K., gözaltına alındı.

A.K.'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-08-12 17:41:09



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