Manisa'da terör operasyonunda 13 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, PKK/KCKPYD/ YPG propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCKPYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Etsan ERDOĞAN

2022-08-16 00:24:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.