Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü 

Nurettin DOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde oto yıkamacı Kasım Evrengül (28), tartıştığı büfe işletmecisi A.Ç. (37) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Alaşehir Sanayi Sitesi 5 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde büfe işleten A.Ç. ile oto yıkamacı Kasım Evrengül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., Evrengül'ü göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Evrengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2022-08-17 10:41:52
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