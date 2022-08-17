Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nurettin DOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde oto yıkamacı Kasım Evrengül (28), tartıştığı büfe işletmecisi A.Ç. (37) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Alaşehir Sanayi Sitesi 5 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde büfe işleten A.Ç. ile oto yıkamacı Kasım Evrengül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., Evrengül'ü göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Evrengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-08-17 10:41:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.