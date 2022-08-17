45 santim genişliğindeki sondaj kuyusundan 4 saat sonra kurtarılan Aybars, taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

45 santim genişliğindeki sondaj kuyusundan 4 saat sonra kurtarılan Aybars, taburcu oldu

DHA

45 santim genişliğindeki sondaj kuyusundan 4 saat sonra kurtarılan Aybars, taburcu oldu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde düştüğü, içerisinde az miktarda su bulunan 45 santim genişliğindeki 3 metrelik sondaj kuyusundan, ekiplerin yan tarafa açtığı çukurdan ulaşıp 4 saat sonra kurtardığı Aybars Çakır (2), tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Nazlı Çakır (35), "Bir anda 'anne' diye bir ses duydum. Çocuğumu gördüm, üstteydi. Zaman geçtikçe kuyuda dibe batmaya başladı. Sonra ekipler geldi, kurtardı. Çok mutluyum" dedi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Kendilerine ait zeytinlikte kardeşleriyle oynayan Aybars Çakır, 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Aybars´ın çığlıklarını duyan Orhan ve Nazlı Çakır çifti, oğullarının içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.
ZAMANLA YARIŞAN EKİPLER, TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ
Ekipler, küçük çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, kuyunun yanına iş makinesiyle çukur açmak için çalışma başlattı. Kuyunun dar olması nedeniyle ekipler hem zamanla yarıştı hem de oluşabilecek bir göçük nedeniyle küçük Aybars´ın zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüttü.
ÇUKURDAN KUYUYA DELİK AÇILDI
Çalışmalar sırasında bir yandan da Aybars´a seslenerek konuşmasını sağlayan ekipler, kısa sürede Aybars´ın bulunduğu derinliğe kadar çukuru kazdı. Ekipler, çukurdan da kuyuya delik açarak 4 saat sonra küçük Aybars´a ulaştı.
Sedyeye alınan küçük Aybars, halatla yukarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aybers Çakır, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kolunda ve alnında hafif sıyrıklar oluşan Aybars, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
'ALLAH KİMSEYİ EVLAT ACISIYLA SINAMASIN'
Oğlunu kuyuda görünce büyük korku yaşadığını dile getiren Orhan Çakır, "Allah hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Çocuğumun kurtarılmasında emeği geçen tüm köylümüz, kurumlara teşekkür ederim" dedi.
Aybars'ın kuyuya düşmesinin ardından zaman geçtikçe dibe doğru battığını görünce paniklediğini söyleyen Nazlı Çakır ise "Aybar kardeşleriyle beraber oynuyorlardı. Bir anda 'anne' diye bir ses duydum. Çocuğumu gördüm, üstteydi. Zaman geçtikçe kuyuya batmaya başladı. Sonra ekipler geldi, kurtardı. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
'ÇOK ZOR BİR OLAYDI'
İlyaslar Mahallesi Muhtarı Faruk Yayla da "Olay 19.30 sıralarında gerçekleşti. Bana 19.50 sıralarında söylendi. İhbar üzerine bölgeye devletimizin tüm birimleri gelerek kurtarma çalışmalarına başladık. 4 saat sonra çocuğu olduğu kuyudan çıkarmayı başardık. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çok zor bir olaydı. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Ersan ERDOĞAN
2022-08-17 14:56:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor'da çifte imza
YEREL HABERLER Turgutluspor'da çifte imza
Manisa'da 2 motosiklet çarpıştı; dede öldü, torunu yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da 2 motosiklet çarpıştı; dede öldü, torunu ...
Manisa FK'dan stat çıkarması
YEREL HABERLER Manisa FK'dan stat çıkarması
Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü 
YEREL HABERLER Büfeci, oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldürdü 
Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi ...
Su kuyusuna düşen Aybars´ı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen Aybars´ı itfaiye kurtardı
Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 ...
Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını ...
Kardeşinin park halindeki hafif ticari aracını ateşe verdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kardeşinin park halindeki hafif ticari aracını ateşe ...
MHP'li Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER MHP'li Akçay, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
Manisa'da sulu tarım sayesinde atıl arazilerde üretim yapılıyor
YEREL HABERLER Manisa'da sulu tarım sayesinde atıl arazilerde üretim ...
Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da terör propagandası suçlamasıyla 13 şüpheli ...
Manisa FK'da hedef Diarra
YEREL HABERLER Manisa FK'da hedef Diarra
Manisa'da özel öğrencilere atlı terapi
YEREL HABERLER Manisa'da özel öğrencilere atlı terapi
Manisa'da terör operasyonunda 13 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da terör operasyonunda 13 gözaltı
Manisa’da iki panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa’da iki panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi ...
AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir incelemelerde ...
AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından aşure etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından aşure ...
Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş
YEREL HABERLER Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş
Somaspor özel maçta Uşakspor'u geçti
YEREL HABERLER Somaspor özel maçta Uşakspor'u geçti
Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Raylardan yolun karşısına geçmek istedi; trenin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Raylardan yolun karşısına geçmek istedi; trenin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.