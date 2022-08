Cumhurbaşkanı Erdoğan, sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıkladı

Hande NAYMAN / MANİSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Manisa Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada çekirdeksiz üzümün alım fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümü hakkında Toprak Mahsulleri Ofisimiz değerlendirdi. Biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur etmeyiz. Geçen yıl 13 TL'ydi. Bu yıl da değerlendirmeleri yaptık. Fiyatımızı 27 TL olarak belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda 'Toplu Açılış Töreni' gerçekleştirildi. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti´li Manisa ve İzmir milletvekilleri, AK Parti ve MHP Manisa il başkanları, belediye başkanları, oda başkanları, ilçe başkanları yer aldı. Bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan çekirdeksiz üzümün alım fiyatını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümü hakkında Toprak Mahsulleri Ofisimiz değerlendirdi. Biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur etmeyiz. Geçen yıl 13 TL'ydi. Bu yıl da Cumhurbaşkanınız bütün arkadaşlarımızla değerlendirmeleri yaptık. Fiyatımızı 27 TL olarak belirledik. İnşallah üzümlerdeki bereketi de arttıracaktır. İnşallah iki gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, bir hafta içerisinde kurutup hemen yola koyulalım. İhracatımızı da buna göre yapalım" ifadelerini kullandı.

'81 İLDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE HİZMET EDİYORUZ'

Törendeki konuşmasına Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaklaşık üç hafta önce Hakan Füzün kardeşimizin cenaze töreninde Akhisar'a geldiğimizde en kısa sürede Manisa'yı da ziyaret etme sözü vermiştik. Neredeyse 3,5 yıldır sizlerle beraber olamamıştık. Aldığım resmi rakamı söylüyorum. Şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih Manisa'da aldığı eğitim ve terbiyeyle İstanbul'u fethetmişti. Biz de Manisa'yla birlikte 81 ilden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız. Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan kimse göremezsiniz. Çünkü biz bu millete aşığız. Bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyor ve mücadele ediyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk" açıklamalarında bulundu.

'MİLLETİMİZİN SADECE HİZMETKARI DEĞİL UMUDUYUZ'

Üniversite sayılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. Kardeşlerim, eğitimde eğer bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı ama şimdi 208 üniversite var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu kadro milletine aşık. Biz 'aşk ile koşan, yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu yüzdendir. Biz bu milletin dertlisiyiz. Türkiye'nin sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğiyiz. Milletimizin sadece hizmetkarı değil, umuduyuz. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Karşımızdakiler millete geleceği değil, sadece geçmişi, eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar yapılanları yıkma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Etkin hizmet güçlü iktidar peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIN EN ÜST SEVİYEDE HİZMET ALACAĞI BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETTİK'

Vatandaşın en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye'nin inşa edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elinizi vicdanınıza koyarak, hafızanızı yoklayarak şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Onların iyi dediği Türkiye çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu bir Türkiye'ydi. Biz her vatandaşımıza en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı, bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu bir Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın bir programı vardı. Bay Kemal orada kuzu kuzu oturuyordu. Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. Suçu o zamanın başbakanına attı. Bak, biz de şu anda devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var. Biz terör örgütleriyle mücadelemizde oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Şu anda Cudi'de biz varız, Tendürek'te biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye, bir köyden ötekine sağ salim gitmenin bile zor olduğu bir Türkiye'ydi."

'BU YOLUN SONUNDA KENDİ OTOMOBİLİMİZİ ÜRETİYORUZ'

Ulaşımın hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiği bir Türkiye'nin inşa edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbulİzmir 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Eskiden Manisa-İzmir ne kadar bir mesafeydi? Sabuncubeli Tüneli'yle bu kadar kısaldı. Onların iyi dediği Türkiye yolların delik deşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği bir Türkiye'ydi. Şimdi bu yolun sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. Şimdi İHA'larımız var, SİHA'larımız var, akıncılarımız var. Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu teröristleri rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye bırakınız geleceğe güvenle bakmayı rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir Türkiye'ydi" dedi.

'BİZ BU YOLDA DÜNYA BARIŞI İÇİN VARIZ'

Geçmiş dönemde Türkiye'nin toplu iğneyi bile üretemediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu ama şimdi tüfeklerimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız, akıncı uçaklarımızı üretiyoruz. Biz deprem ülkesi olan yapılarımızın yüzde 60'ını dönüştürerek daha güvenli bir Türkiye inşa ettik. İzmir yıkılmış mıydı? Bütün buraları biz aylar içerisinde yeniden inşa ettik mi? Van, Bingöl depreminde her taraf yerle yeksan olmuştu. Biz inşa ettik mi? Gölcük'te, Sakarya'da CHP iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Onların iyi dediği Türkiye 1999 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşmayı başaramayan bir Türkiye'ydi. Biz aldığımız tedbirlerle tarımsal hasılada dünyada ilk 10'a çıkmış bir Türkiye'yi inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, alternatifi bulanın toprağını terk edip geçimini başka işlerde aradığı bir Türkiye'ydi. İki gün önce Ukrayna'daydım. Bir hafta önce Soçi'de. Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil. Bu ülkede savaş için gayret sarf edenler yok mu? Var. Onlara da gereken dersi Manisa 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Durmak yok. Onların iyi dediği Türkiye kendi sorunlarını çözemediği için dünyaya bakamayacak kadar içine kapanmış bir Türkiye'ydi" ifadelerini kullandı.

'BİZİM FARKIMIZ YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA KONUŞMAMIZDIR'

Millete sözü ve taahhüdü olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce 'Manisa bu işi bitirdi' diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? Bizim inşa ettiğimiz Türkiye ile onların özlem duyduğu Türkiye arasındaki farkı görebilirsiniz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var. Ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmaktır. Herkes konuşur. Herkes yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız yaptığımız yatırımlarla konuşmamızdır. Son 20 yılda Manisa'ya bugünün rakamlarıyla 48 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Eğitimde toplam 4 bin 922 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 8 bin 55 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 84 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda 5,5 milyar TL tutarında kaynak aktardık. Toplam 72 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladık. 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanemiz ile 50 yataklı Saruhanlı Devlet Hastanemiz de proje safhasındadır" dedi.

'MANİSA'DA 10 BİN 366 KONUT PROJESİ'

TOKİ vasıtasıyla Manisa'da 10 bin 366 konut projesinin hayata geçirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 bin 223 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirerek yeniden inşasını sağladık. Toplam 7 millet bahçesi bulunuyor. Bugün açılışını yaptığımız Gördes ve Soma'daki hizmet bahçelerimizle birlikte 5'ini hizmete sunduk. Bölünmüş karayolunu 81 kilometreden 627 kilometreye çıkardık. Yapımı devam eden Ankaraİzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'yle Manisa'yı tüm hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Tarım ve ormanda son 20 yılda Manisa'ya 27 adet baraj ile 11 gölet yaptık. 218 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. 199 bin dekar tarım arazisini daha sulamaya açacağız. 75 adet taşkın koruma tesisiyle Manisa şehir merkezi 76 bin dekar araziyi taşkın riskinden koruduk. Manisalı çiftçilerimize 4 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 30 araştırma geliştirme merkezi, 5 tasarım merkezi kurduk" açıklamalarında bulundu.

207 PROJENİN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI

Şehirdeki sigortalı çalışan sayısının 218 binden 437 bin seviyesine yükseldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de elimiz boş gelmedik. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyar TL'yi bulan 207 projenin resmi açılışını burada yapıyoruz. Eğitimde 506 dersliğe sahip anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise binalarımızı, 700 yataklı pansiyonlarımızı, spor salonlarımızı, üniversitemizin hastane ve öğrenci merkezli ek binalarının resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Sporda yüzme havuzları, spor salonları, gençlik merkezleri, atletizm sahası gibi çok sayıda tesisi resmen hizmete açıyoruz. Sağlıkta Manisa 558 yataklı Şehir Hastanemizin, 400 yataklı Merkezefendi Devlet Hastanemizin, 75 yataklı Kula Devlet Hastanemizin, 10 yataklı Ahmetli İlçe Hastanemizin, sağlık evlerimizin resmi açılışını yapıyoruz. Şehir hastanemiz ve Merkezefendi Hastanemiz salgın döneminde önce tamamlanarak fiilen hizmete alındığı için bu sıkıntılı süreçte Manisa halkına önemli katkılar sağladı."

'YATIRIMLAR ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN'

TOKİ'nin Yunusemre'de iki etap halinde toplam bin 523 konutu, dükkanları, çevre düzenlemelerini ve camileri tamamladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gördes'te 200 konut, Kırkağaç'ta 234 konut ayrıca çeşitli yerlerde köy evleri ve diğer projeler de TOKİ tarafından inşa edildi. Bu açılışları da buradan yapıyoruz. Çeşitli ilçelerimizde tamamlanan yol, içme suyu, çevre düzenlemesi, asfalt projelerini de resmen hizmete açıyoruz. Bakanlıklarımıza ait çok sayıda yatırımın da açılışını resmen gerçekleştiriyoruz. İnşa edilen iki ayrı cami de bugün açılışını yaptığımız eserler arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlanan hizmet binası, otel ve alışveriş merkezi, katı atık, bertaraf ve enerji üretim tesisi, cadde ve meydan düzenlemeleri gibi çok sayıda yatırımın da resmi açılışını buradan yapıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'DURMADAN YORULMADAN KOŞAR ADIM DEVAM EDECEĞİZ'

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tören öncesi selamlama konuşması yaptı. Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 207 adet tesisin Manisalılarla buluşması var. 207 adet tesis Manisa'nın evlatları için. Bu tesislerde inanç var, alın teri var, emek var. İşte gençlik ve spor yatırımlarımız, son 21 yılda tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da bir hikmet anlayışını gösteriyor. 2002 yılında Manisa'da bir gençlik merkezi varken şimdi 10 gençlik merkezi var. 20 spor tesisi varken bugün 150 adet tesisimiz var. 2002 yılında Manisa'da 2 bin 500 yurt kapasitesi varken bugün 13 bin yurt kapasitesi var. 21 yılda durmadan, yorulmadan eser odaklı, hizmet anlayışı siyasetimizle üreterek devam ettik. Bundan sonra da siz aziz milletimizden aldığımız güçle hizmet yolunda durmadan, yorulmadan koşar adım devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ TÜM ANTİDEMOKRATİK ENGELLER KALDIRILDI'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamın tüm alanlarında vatandaşın hizmetle buluştuğu bir dönem oldu. Aynı şey eğitim için de oldu. Okul öncesinden yükseköğretime kadar bu ülkenin evlatları eğitimin tüm kademelerine ücretsiz şekilde erişebildi. Sizin evlatlarınız eğitimin tüm kademelerine ücretsiz şekilde erişebildiler. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik engeller kaldırıldı. Bir zamanlar bu ülkenin başörtülü kızları, kadınları eğitime erişemiyordu. Bugün kadına şiddet hakkında konuşanlar o gün kadına şiddet hakkında konuşmuyordu. Bugün beyin göçünden bahsedenler o gün bahsetmiyordu."

YILDIRIM: KORKUNÇ SABUNCUBELİ TÜNELLERLE DİZE GELDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Manisa bolluğun, bereketin, üretimin merkezi. Bugün Manisa'da büyük coşku var, büyük heyecan var. Bu sıcağa rağmen burada akın akın toplandınız. Manisa İzmir arasında bir yolumuz vardı. Korkunç Sabuncubeli vardı. Şimdi var mı? Ne oldu? Korkunç Sabuncubeli tünellerle dize geldi. İzmir ve Manisa birbirine kardeş oldu, komşu oldu. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında ilelebet bir olacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Hande NAYMAN

