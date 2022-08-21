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Midibüs ile çarpışan motosikletli öldü

DHA

Midibüs ile çarpışan motosikletli öldü


Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Gökhan Halıcı (32) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Çobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) personeli olan Gökhan Halıcı'nın kullandığı 45 FF 314 plakalı motosiklet, Emrah G. yönetimindeki 45 AİC 145 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Halıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Midibüs sürücüsü, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ
2022-08-21 17:25:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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