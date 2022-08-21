Manisa'da orman yangını

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kula'nın kırsal Hamidiye Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisiyle, itfaiye ekipleri sevk edidi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-08-21 19:15:54



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