Turgutluspor'a Aliağa FK uyarısı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig'deki İzmir temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü'yle evinde oynadığı özel maçı 4-2 kaybetti. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada her iki yarıya farklı 11'lerle çıkan Turgutluspor'un gollerini Berkant ve Ekrem kaydetti. Taraftara açık olan mücadeleyi kırmızı-siyahlı yönetim de izledi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-08-22 11:06:11



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