Manisa'da 7 araç birbirine girdi; 2'si çocuk 5 yaralı

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA Sabuncubeli Tüneli çıkışında 4 TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, bugün 16.30 sıralarında İzmir-İstanbul kara yolu Manisa Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. İzmir'den İstanbul yönüne giden 4 TIR ile 3 otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine çarptı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ambulanslarla Manisa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İzmirİstanbul kara yolu 1 saat süreyle kapatıldı, 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesi ile trafik, tek şeritten verilmeye başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-08-24 19:13:33



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