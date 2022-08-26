Silahlı terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA) MANİSA´da haklarında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Manisa´nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi için 18-19 Ağustos tarihlerinde operasyon yapıldı. Haklarında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma kapsamında yakalama emri de bulunan Ş.A, İ.B, H.G, İ.D, K.A ve K.Y gözaltına alınırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Manisa T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-08-26 03:26:07



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