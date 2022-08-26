Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti

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MANİSA, (DHA)TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcilerini sezon öncesi karşı karşıya getiren hazırlık maçında Turgutluspor, Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Turgutlu'nun gollerini Onur Kıntaş, İlhan Aslanoğlu ve Emirhan Gürler kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu MANİSA, (DHA)

2022-08-26 14:11:50



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