Turgutlu'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Havrita için bir erişim engeli kararı daha

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı, bazı noktalarda göletler oluştu.

Turgutlu'da saat 17.30 sıralarında başlayıp, kuvvetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı, bazı noktalarda göletler oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananler, iş yerlerine ya da dükkan saçaklarına sığındı. Sularla dolan bazı yollarda trafik akışı zor sağlandı. Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu'nda, rögar kapağının taşması sonucu bir araç saplandı. İzmir-Ankara kara yolu battı çıktı içerisinde zincirleme kazalar meydana geldi. İhbarla sonrası harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ile MASKi ekipleri, su baskınlarına müdahale etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-08-26 19:23:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.