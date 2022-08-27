Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi

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MANİSA, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı. Manisa temsilcisinin yerli rotasyonunda elini güçlendirmesi planlanan 28 yaşında, 2.03 boyundaki Erdi, kariyerinde daha önce Bornova Belediyespor, Göztepe, Başkent Gençlik, Aliağa Petkimspor, Gelişim Koleji, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Afyon Belediyespor'da da görev yaptı. Tecrübeli forvet, geçen sezon Türk Telekom'da ligde 4.5 sayı, 2.7 ribaund, 1.4 asist, Avrupa'da Eurocup'ta ise 6.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.8 asist ortalamaları yakaladı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-08-27 11:19:20



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