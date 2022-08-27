Manisa BŞB'den potada Erdi hamlesi

MANİSA, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı. Manisa temsilcisinin yerli rotasyonunda elini güçlendirmesi planlanan 28 yaşında, 2.03 boyundaki Erdi, kariyerinde daha önce Bornova Belediyespor, Göztepe, Başkent Gençlik, Aliağa Petkimspor, Gelişim Koleji, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Afyon Belediyespor'da da görev yaptı. Tecrübeli forvet, geçen sezon Türk Telekom'da ligde 4.5 sayı, 2.7 ribaund, 1.4 asist, Avrupa'da Eurocup'ta ise 6.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.8 asist ortalamaları yakaladı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-08-27 11:19:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.