Somaspor'un rakibi Batman Petrolspor

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Somaspor, yarın ilk hafta mücadelesinde Batman Petrolspor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını belirterek taraftardan destek beklediklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-08-27 12:07:18



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