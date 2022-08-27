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Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor: 3-2

DHA

Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor: 3-2


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Caner AK, Muhammet Yumak, Murat Temel
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan Muhammet, Ayberk, Domgjoni, Çağrı, Nizamettin (Dk. 86 Stark), Prib (Dk. 70 Hakan), Burak, Gakpa (Dk. 86 Selim), Batuhan (Dk. 70 Adem), Diallo (Dk. 77 Grezda)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Emre, Hakan (Dk. 65 Muhammet Özkal), Oğuz, Leo, Mayi (Dk. 90+2 Oğuzhan), Okan (Dk. 46 Asım), Gökhan, Muhammet Gönülaçar (Dk. 65 Özer), Mustafa, Bekir (Dk. 70 Berkant)
GOLLER: Dk. 18 Gökhan, Dk. 90+8 Mustafa (Denizlispor) Dk.45+2 ve Dk. 46 Batuhan, Dk. 58 Prib (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Emre (Denizlispor)Spor Toto 1´inci Lig´de ilk maçında evinde Boluspor´a 1-0 yenilen ve geçen haftayı bay geçiren Manisa Futbol Kulübü, Ege derbisinde Altaş Denizlispor´u mağlup ettii: 3-2. Konuk Denizlispor 18´inci dakikada Gökhan´la öne geçti. Manisa FK 45+2´inci ve 46´nci dakikalarda Batuhan´ın golleriyle öne geçerken, 58´inci dakikada Prib farkı ikiye çıkardı. Maçın son saniyesinde Mustafa, Denizlispor adına bir gol daha kaydetti. Bu sonuçla Manisa FK ilk galibiyetini elde ederken, Denizlispor geride kalan 3 maçta sadece 1 puan alabildi.  8´nci dakikada Gökhan´ın attığı golle öne geçtiği maça ev sahibi, ilk yarının uzatmalarında Batuhan ile karşılık verdi. İlk yarısı berabere sonuçlanan maçın ikinci yarısına ev sahibi ekip, hızlı başladı. 46´ncı dakikada Batuhan´ın attığı 2´nci golle öne geçen ev sahibi ekip, 58´nci dakikada Prib´in attığı golle maçtan 3-2 galip ayrıldı. Genç oyuncu Batuhan attığı 2 golle maçta yıldızlaştı. 
3´üncü dakikada ev sahibi kontra atağında Nizamettin´in pasıyla orta saha yakınlarında topla buluşan Diallo, hızla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Hüseyin´i geçemedi.   
18´inci dakikada rakip yarı alanda Bekir´in pasıyla topa sahip olan Gökhan´ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muhammed Birkan´ın ellerinden kaçırdığı top filelerle buluştu: 0-1. 26´ncı dakikada Gakpa´nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Nizamettin´in önünde kaldı. Nizamettin´in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 
45+2´nci dakikada Nizamettin´in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştıramadığı top Gakpa´nın önünde kaldı. Gakpa´nın yerden savunmaya da çarpan sert şutunda topu uzak direkte Batuhan tamamladı: 1-1.  
45+3´üncü dakikada Manisa FK atağında Muhammet Taha´nın sağ çaprazdan sert şutunda top Denizlispor savunmasına çarparak Batuhan´ın önünde kaldı. Batuhan´ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
46´ncı dakikada Manisa FK atağında sol çaprazda topla Diallo´nun yerden pasında topla buluşan Prib´in şutunu kaleci Hüseyin elinden kaçırdı. Seken topu Batuhan tamamladı: 2-1.
58´inci dakikada Dıallo´nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Prib´in sol çaprazdan şutundan top ağlarla buluştu: 3-1.
90+3´ncü dakikada Altaş Denizlispor atağında Mustafa´nın ortasında Oğuzhan´ın kafa şutunu son anda kaleci Muhammed Birkan tokatladı, top kornere çıktı. 
90+7'nci dakika Altaş Denizlispor´un kullandığı kornerde Manisa FK oyuncularının uzaklaştırdığı top Mustafa´nın önüne düştü. Mustafa´nın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-2.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-08-27 19:37:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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