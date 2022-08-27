Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor: 3-2

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Caner AK, Muhammet Yumak, Murat Temel
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan Muhammet, Ayberk, Domgjoni, Çağrı, Nizamettin (Dk. 86 Stark), Prib (Dk. 70 Hakan), Burak, Gakpa (Dk. 86 Selim), Batuhan (Dk. 70 Adem), Diallo (Dk. 77 Grezda)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Emre, Hakan (Dk. 65 Muhammet Özkal), Oğuz, Leo, Mayi (Dk. 90+2 Oğuzhan), Okan (Dk. 46 Asım), Gökhan, Muhammet Gönülaçar (Dk. 65 Özer), Mustafa, Bekir (Dk. 70 Berkant)
GOLLER: Dk. 18 Gökhan, Dk. 90+8 Mustafa (Denizlispor) Dk.45+2 ve Dk. 46 Batuhan, Dk. 58 Prib (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Emre (Denizlispor)Spor Toto 1´inci Lig´de ilk maçında evinde Boluspor´a 1-0 yenilen ve geçen haftayı bay geçiren Manisa Futbol Kulübü, Ege derbisinde Altaş Denizlispor´u mağlup ettii: 3-2. Konuk Denizlispor 18´inci dakikada Gökhan´la öne geçti. Manisa FK 45+2´inci ve 46´nci dakikalarda Batuhan´ın golleriyle öne geçerken, 58´inci dakikada Prib farkı ikiye çıkardı. Maçın son saniyesinde Mustafa, Denizlispor adına bir gol daha kaydetti. Bu sonuçla Manisa FK ilk galibiyetini elde ederken, Denizlispor geride kalan 3 maçta sadece 1 puan alabildi. 8´nci dakikada Gökhan´ın attığı golle öne geçtiği maça ev sahibi, ilk yarının uzatmalarında Batuhan ile karşılık verdi. İlk yarısı berabere sonuçlanan maçın ikinci yarısına ev sahibi ekip, hızlı başladı. 46´ncı dakikada Batuhan´ın attığı 2´nci golle öne geçen ev sahibi ekip, 58´nci dakikada Prib´in attığı golle maçtan 3-2 galip ayrıldı. Genç oyuncu Batuhan attığı 2 golle maçta yıldızlaştı.
3´üncü dakikada ev sahibi kontra atağında Nizamettin´in pasıyla orta saha yakınlarında topla buluşan Diallo, hızla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Hüseyin´i geçemedi.
18´inci dakikada rakip yarı alanda Bekir´in pasıyla topa sahip olan Gökhan´ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muhammed Birkan´ın ellerinden kaçırdığı top filelerle buluştu: 0-1. 26´ncı dakikada Gakpa´nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Nizamettin´in önünde kaldı. Nizamettin´in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45+2´nci dakikada Nizamettin´in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştıramadığı top Gakpa´nın önünde kaldı. Gakpa´nın yerden savunmaya da çarpan sert şutunda topu uzak direkte Batuhan tamamladı: 1-1.
45+3´üncü dakikada Manisa FK atağında Muhammet Taha´nın sağ çaprazdan sert şutunda top Denizlispor savunmasına çarparak Batuhan´ın önünde kaldı. Batuhan´ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
46´ncı dakikada Manisa FK atağında sol çaprazda topla Diallo´nun yerden pasında topla buluşan Prib´in şutunu kaleci Hüseyin elinden kaçırdı. Seken topu Batuhan tamamladı: 2-1.
58´inci dakikada Dıallo´nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Prib´in sol çaprazdan şutundan top ağlarla buluştu: 3-1.
90+3´ncü dakikada Altaş Denizlispor atağında Mustafa´nın ortasında Oğuzhan´ın kafa şutunu son anda kaleci Muhammed Birkan tokatladı, top kornere çıktı.
90+7'nci dakika Altaş Denizlispor´un kullandığı kornerde Manisa FK oyuncularının uzaklaştırdığı top Mustafa´nın önüne düştü. Mustafa´nın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-2.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-08-27 19:37:20
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