Manisa BŞB'nin son transferi Anosike

MANİSA, (DHA) Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'dan sonra Nijerya asıllı ABD'li uzun O.D. Anosike ile de anlaştı.
Kariyerinde NCAA'de 2012-2013 sezonunda 11.4 ortalama ile ribaund kralı da olan 31 yaşında, 2.03 boyundaki Anosike, İtalya, Fransa, İspanya, Kore ve Meksika liglerinde forma giydikten sonra son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Cholet'de görev yaptı. Daha önce 3 kez de Fransa Ligi'nde ribaund kralı olan basketbolcu, geçen sezonu 10.6 sayı, 7.3 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla tamamladı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-08-28 11:53:59
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