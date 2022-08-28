Somaspor - Batman Petrolspor: 0-1

SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Şafak Nalbantoğlu
SOMASPOR: Muharrem Tunay Yavuzhan (Dk. 85 Murat), Kadir Kurt, Oğuzhan, Can Muhammet (Dk. 85 Emre), Yılmaz, Yusuf (Dk. 68 Mücahit), Mustafa, Kenan (Dk. 68 Erdem), Safa Ali, Emrecan (Dk. 56 Berkay)
BATMAN PETROLSPOR: Cihan Şahin, Koray, İbrahim Yakup (Dk. 46 Berkant), Serkan, Ebu Sıddık, Okan (Dk. 62 Osman), İlter (Dk. 90 Umut), Mehmet, Ferdi (Dk. 62 Emre), Bedran (Dk. 46 Yusuf Onur)
GOL: Dk. 55 Şahin (Batman Petrolspor)
SARI KARTLAR: Okan, İbrahim, İlter, Yusuf Onur, Cihan (Batman Petrolspor), Mustafa, Erdem (Somaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta maçında Somaspor evinde Batman Petrolspor'a tek golle boyun eğdi: 0-1. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı 55'inci dakikada Şahin'in golüyle kazanan konuk ekip sahadan 3 puanla ayrılırken, Somaspor ilk hafta hanesine puan yazdıramadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-08-28 19:17:25
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