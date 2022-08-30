Konteynerde çıkan yangın park halindeki 2 otomobile sıçradı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde depo olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın, park halindeki iki otomobile sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki araç zarar gördü.
Yangın saat 20.35'te 75 Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde çıktı. 5313 sokak üzerinde bulunan konteyner, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen konteynerde çıkan yangın kısa sonra önündeki park halindeki araçlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konteyner ile yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü. 2 otomobilde büyük çapta hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-08-30 22:15:44
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