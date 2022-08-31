Turgutluspor tam kadro bayram kutladı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak Turgutluspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam kadro kutlamalara katıldı. Büyük zaferin 100'üncü yılında sabah antrenmanda ay-yıldızlı bayrağımızı açan Turgutluspor, akşam saatlerinde de Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşünde yer aldı. Yürüyüşe Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz, Teknik Direktör Sadun Hoşbay ve yardımcıları, futbolcular ile personel ellerinde meşalelerle katıldı. Turgutlular, kırmızı-siyahlı futbolculara büyük ilgi gösterirken, oyuncalar kortej yürüyüşü boyunca vatandaşları selamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-08-31 11:02:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.