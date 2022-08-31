Turgutluspor tam kadro bayram kutladı

TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak Turgutluspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam kadro kutlamalara katıldı. Büyük zaferin 100'üncü yılında sabah antrenmanda ay-yıldızlı bayrağımızı açan Turgutluspor, akşam saatlerinde de Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşünde yer aldı. Yürüyüşe Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz, Teknik Direktör Sadun Hoşbay ve yardımcıları, futbolcular ile personel ellerinde meşalelerle katıldı. Turgutlular, kırmızı-siyahlı futbolculara büyük ilgi gösterirken, oyuncalar kortej yürüyüşü boyunca vatandaşları selamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2022-08-31 11:02:13
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