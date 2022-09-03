Akhisarspor - Arguvan Belediyespor: 0-0 

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Batuhan Bayar, Batuhan Bıyıklı, Cemal Can Çakır

AKHİSARSPOR: Halil Furkan, Yusuf Acer, Turhan, Enes, Serkan Sefil (Dk. 46 Serkan Özbakan) (Dk. 82 Gökmen), Salih, Bora, Bekir (Dk. 46 Yusuf Kanal), Göksu, Mert Efe

ARGUVAN BELEDİYESPOR: Davut Furkan, Enes, Mehmet, Hamza, Haktan (Dk. 90 Mert Ali), Ferhat (Dk. 90 Kaan), Fatih, Serdar (Dk. 83 Avni), Kubilay (Dk. 46 Fırat), Mert Polat

SARI KARTLAR: Serkan Sefil (Akhisarspor), Hamza (Arguvan Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Akhisarspor sezonun ilk maçında evinde Arguvan Belediyespor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar girdiği pozisyonları değerlendiremezken, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı, iki takım da 2022-2023 sezonuna 1 puanla başladı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR

2022-09-03 19:08:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.