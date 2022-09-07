Manisa'da orman yangını

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Serkan ÖZDEMİR-Alper ÇOBANOĞLU/SOMA(Manisa),(DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa Serkan ÖZDEMİR Alper ÇOBANOĞLU

2022-09-07 16:58:12



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