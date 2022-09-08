SoloTürk'ten Manisa'da kurtuluş gösterisi uçuşu

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SoloTürk, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri yoğun ilgi görürken, SoloTürk'ün akrobasi hareketleri büyük alkış aldı.
Türk Hava Kuvvetleri´nin tek F-16 ile gösteri yapan SoloTürk ekibinin, Manisa´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümü kapsamında yaptığı gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde yapılan gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü. Binlerce kişinin izlediği ve yoğun ilgi gören SoloTürk'ün akrobasi hareketleri büyük alkış aldı. İzleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-09-08 20:41:22
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