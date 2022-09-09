Manisa FK'da son gün 3 yolcu

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışının iddialı takımlarından Manisa Futbol Kulübü, transferin son gününde kadrosunda düşünmediği 3 isimle daha vedalaştı. Siyah-beyazlılarda daha önce kadro dışı bırakılan Sadi Karaduman, son gün Tuzlaspor'a, Yasin Pehlivan ise Sakaryaspor'a imza attı. Geçen sezon başında transfer edilip verim alınamayan Jamaikalı golcü Dever Orgill'in sözleşmesi ise karşılıklı olarak feshedildi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-09-09 11:09:30



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