Manisa FK'da Prib şoku

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MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Edgar Prib şoku yaşandı. Sezon başında Fortuna Düsseldorf takımından transfer edilen Alman ortasa oyuncusu Yeni Malatyaspor maçında sakatlanırken, yapılan kontrollerin ardından Prib'de yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Edgar Prib'in çekilen MR'ı sonucunda sol arka üst adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen Prib'in yaklaşık 4 hafta sonra takımla çalışmalara katılması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Prib, 4 maçta 192 dakika süre alırken, 1 kez de ağları sarstı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2022-09-14 11:40:15



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