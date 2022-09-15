Taburcu olan Emre Kaya sahneye çıktı



MANİSA, (DHA) KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahneden inerken düşerek yaralanan ünlü popçu Emre Kaya, tedavisinin ardından soluğu Manisa´da sahnede aldı. Emre Kaya, beğenilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.Manisa konserinde sevenlerine mesaj gönderen ünlü şarkıcı, "Karamürsel´de sahneden düştüm. O kadar çok mesaj aldım ki, telefonla arayan, hastaneye gelen, sosyal medya hesaplarımdan mesaj gönderip `geçmiş olsun´ diyen sevenlerim, dostlarım bana ilaç oldu" dedi.SOL AYAĞIM VE SOL OMZUM ÇATLAKHasta yatağının bazı şeyleri daha çok düşünmesini sağladığını anlatan ünlü sanatçı, "Bütün yaz boyunca sahnelerdeydim. Çok daha dikkatli olmam gerektiğini anladım. Baş üstü düştüm ve bayılmışım. Sol ayağım ve sol omuzum çatlak. Buna rağmen sevenlerimle beraber olmak çok güzel" dedi.UNUTULMAZ GECETedavisi süresince kendine moral desteği sağlayan tüm sevenlerine "İyi ki varsınız" diyen Emre Kaya, bundan sonra daha çok dikkatli olacağını belirtti. Duygu dolu sözleri hayranları tarafından tezahüratlarla alkışlanan Emre Kaya, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Geçtiğimiz günlerde seslendirdiği `Emi´ adlı eserle, eserin sahibi Yıldız Tilbe´den `Yorumcu Emre Kaya ise helal olsun´ övgüsü alan sanatçı, sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı.YENİ ESERE SAYALI GÜNLER KALDIÜnlü popçu Emre Kaya, yeni eserinin de müjdesini verdi. Usta yorumu, sahne performansı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hayranlarının gönlünde yer edinen Emre Kaya, kostüm tercihleriyle de dikkatleri üzerine çekti.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Manisa

2022-09-15 13:02:11



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