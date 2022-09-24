Otomobilde 2 bin uyuşturucu hapla yakalanıp, gözaltına alındı



Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde, 2 bin ecstasy hap ve 605 gram kubar esrarla yakalanan Ü.P. (26) gözaltına alındı.

İzmir yolu Sabuncubeli mevkisinde uygulama yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yunusemre Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin ecstasy hap ve 605 gram kubar esrar ile el telsizi, 2 cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL ele geçirildi. Araçtaki Ü.P., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2022-09-24 15:21:09



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