Somaspor - Tarsus İdman Yurdu: 0-1

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Mehmet Dura
SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan, Kadir, Erdem (Dk. 86 Yusuf Tursun), Eray, Oğuzhan, Can (Dk. 74 Yusuf Türk), Mustafa, Emrecan (Dk. 74 Ali Mert), Kenan (Dk. 86 Mücahit), Yılmaz
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Abdussamet, Fatih Solmaz, Gökhan, Volkan, Sefa, Yılmazcan (Dk. 75 Fatih Somuncu), Alperen (Dk. 88 Azad), Uğur (Dk. 89 Eyüpcan), Cengiz (Dk. 75 Yusuf), Taha (Dk. 67 Artun)
GOL: Dk. 85 (P.) Fatih Solmaz (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Mustafa (Somaspor), Fatih Solmaz, Alperen, Volkan, Taha (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanıp çıkışa geçen Somaspor evinde Tarsus İdman Yurdu'na tek golle yenilerek galibiyet serisini noktaladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 85'inci dakikasında Tarsus İdman Yurdu penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Fatih Solmaz, tabelayı belirledi. Somaspor bu sonuçla 8 puanda kaldı, deplasmanda kazanan Tarsus ekibi ise 10 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2022-10-01 17:37:13
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