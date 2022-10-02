Akhisar´da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği baskında tarihi sutun, tablet, haç ve objeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Z.K.´nin (44) evinde arama yaptı. Evde ve eklentilerde yapılan aramada 22 adet tarihi niteliği olan obje, 1 haç işaretli tarihi obje, 1 Grek alfabesi ile yazıldığı değerlendirilen tablet ve 1 tarihi niteliği olduğu değerlendirilen sütun tespit edilerek el konuldu. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Doğan ÇİZMECİ
2022-10-02 19:20:38
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